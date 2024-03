Star Wars The Acolyte, il trailer ufficiale della serie Disney+ chiede chi merita il potere

Come anticipato da Disney, il primo trailer di Star Wars The Acolyte - la nuova serie TV prevista per Disney Plus - è ora disponibile: potete vedere il filmato poco sotto.

Il video si apre con i giovani padawan che vengono addestrati dallo Jedi interpretato da Lee Jung-jae che dice loro: "La forza è potente, è un potere che dobbiamo rispettare". In un'altra parte della clip, vediamo un personaggio dall'aspetto sinistro, interpretato da Jodie Turner-Smith, che avverte: "Non si tratta di buoni o cattivi, si tratta di potere e di chi è autorizzato a usarlo". L'oscurità e la luce si scontrano nel trailer, che si conclude con un'inquadratura dei Jedi con le spade laser che vengono respinti da un avversario non mostrato.

Ricordiamo che Star Wars The Acolyte è ambientato durante il Periodo dell'Alta Repubblica, più precisamente cento anni prima di Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma. La trama seguirà una ex-padawan che si riunisce al proprio maestro per investigare una serie di crimini feroci contro i Jedi.