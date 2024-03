Lightyear Frontier è disponibile ora su Game Pass per Xbox e PC

Naturalmente l'elemento più interessante del progetto è la sua rivisitazione in salsa fantascientifica, con l'impiego di mech al posto dei soliti macchinari agricoli ma senza il bisogno di difendere il proprio orticello da eventuali minacce.

Se avete letto la nostra recensione di Lightyear Frontier , saprete che questa originale farming adventure a base open world offre un'esperienza accessibile e rilassante , che parte da meccanismi solidi pur non potendo contare al momento su molti contenuti.

Lightyear Frontier è disponibile ora in accesso anticipato su Game Pass per Xbox e PC: il gioco sviluppato da Frame Break e Amplifier Studios può essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio Microsoft.

Un'interpretazioine alternativa

Lightyear Frontier propone insomma un'interpretazione alternativa dei classici farming game, in cui i giocatori hanno l'obiettivo di esplorare un pianeta per salvarlo dall'inquinamento mentre, a bordo del loro mech, bonificano terreni per poi coltivarli.

Da soli o in cooperativa insieme a tre amici, potremo raccogliere le risorse, pianificare le coltivazioni, gestire i diversi aspetti di una fattoria spaziale e magari scoprire i misteri del mondo alieno su cui si trovano.