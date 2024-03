Lightyear Frontier: la recensione dell'Accesso Anticipato in arrivo su PC, Xbox e Game Pass

Il 19 marzo arriverà su PC e Xbox (anche su Game Pass) la versione in Accesso Anticipato di Lightyear Frontier , un simulatore agricolo a tema spaziale che avevamo già avuto modo di provare in versione demo poco tempo fa.

Lightyear Frontier: coltivare in solitaria o in compagnia

Il nostro mech in Lightyear Frontier è tutto quel che serve per diventare grandi agricoltori

Lightyear Frontier è un simulatore agricolo nel quale usiamo un enorme mech per esplorare e lavorare la terra, fondato su un'idea molto chiara e precisa: niente stress. Tutte le sue meccaniche, per nulla innovative va detto, sono pensate per non mettere particolare pressione al giocatore. Un'idea encomiabile, ma che è stata supportata per ora da una struttura fin troppo ripetitiva e senza guizzi, con un loop di gameplay che funziona come segue.

Dopo aver superato il breve tutorial iniziale che richiede di recuperare le parti del nostro mech, dobbiamo esplorare una serie di regioni in un ordine predefinito. In ogni area dobbiamo risanare la natura, eliminando una melma tossica oppure delle erbacce nocive. Fatto ciò, la regione è sbloccata e ricomincia a produrre le sue materie prime, che siano piante o minerali. Questi ci permettono di creare nuovi potenziamenti per il mech, fondamentali per ripulire la prossima regione, le cui melme o erbacce sono più resistenti delle precedenti.

La mappa è aperta, ma il "blocco" causato da melme ed erbacce obbliga a occuparsi di certe regioni prima di altre e le risorse presenti non sono molte fino a quando la zona non è purificata, quindi l'avanzamento è di fatto lineare.

Nel mezzo di questo ciclo è racchiuso l'intero gioco, che sarà molto familiare a chi ama il genere. Possiamo creare aree di coltivazione, piantare semi, irrigarli e nel corso di qualche giorno raccogliere i frutti della terra. Con i metalli, la pietra e il legname creiamo macchinari che producono beni raffinati, che a loro volta servono per potenziare il mech e creare strutture più elaborate, come le abitazioni, che se arredate con elementi puramente ornamentali assegnano dei bonus come risorse extra durante le estrazioni o un aumento di velocità delle estrazioni. Nulla di imprescindibile, in realtà, ma una delle caratteristiche di Lightyear Frontier è la semplicità e il senso di relax che vuole trasmettere, quindi viene naturale occuparsi anche del fattore estetico, così da crearsi un piccolo angolo accogliente e personale.

La vostra fattoria in Lightyear Frontier potrà essere personalizzata in più modi, con elementi estetici ma anche colorando gli oggetti

Ci sono poi anche delle rovine di una civiltà aliena da esplorare: si tratta di piccole zone, non particolarmente interessanti né in termini di design né in termini narrativi, ma rappresentano l'unica occasione per scendere dal mech ed esplorare con il nostro personaggio umano.

Questa duplice "forma" viene sotto sfruttata da Lightyear Frontier, che poteva di certo creare zone più complesse o potenziare il fattore esplorativo creando dei blocchi al mech che solo l'umano poteva eliminare. Comprendiamo la volontà di rendere il gioco accessibile e rilassante, ma in alcuni casi questo sentimento si è trasformato in una banalizzazione del design dell'esperienza. Perlomeno Lightyear Frontier supporta subito la cooperativa fino a quattro giocatori, che certamente rende il tutto più interessante.