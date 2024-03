TopSpin 2K25: Pete Wentz dei Fall Out Boy nominato Ambassador off-court

2K ha annunciato che Pete Wentz dei Fall Out Boy rappresenterà TopSpin 2K25 come primo Ambassador off-court della serie. Quindi il musicista contribuirà alla colonna sonora del gioco, aiutando nella selezione dei diversi brani, e apparirà a nome del gioco come appassionato di tennis e figura di spicco.

Dotato di grande cultura tennistica, Wentz è bassista e paroliere della dei Fall Out Boy. La colonna sonora di TopSpin 2K25 sarà formata da molte canzoni, tra le quali un nuovo remix di Dillon Francis di "Heartbreak Feels so Good", tratto dall'ultimo album della band "So Much (For) Stardust", pubblicato il 24 marzo 2023 e subito schizzato al primo posto tra gli album rock. Si tratta del brano usato per il trailer ufficiale di TopSpin 2K25.