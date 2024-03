Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia: date e dettagli sugli sconti di marzo

Amazon Italia ha annunciato il nuovo periodo speciale di sconti per questo mese: si chiama Festa delle Offerte di Primavera e sarà attivo dal 20 al 25 marzo. Come sempre, possiamo aspettarci una lunga lista di promozioni uniche e interessanti su prodotti di qualità.

Dovremo attendere la prossima settimana per poter scoprire nel dettaglio cosa ci proporrà l'e-commerce, ma la speranza ovviamente è che vi siano sconti per i prodotti più interessi, tra videogiochi, componenti PC, smartphone, tablet e non solo.

Multiplayer.it vi proporrà come al solito una mirata selezione di promozioni da non perdere, ma già ora potete iniziare a mettere nella lista dei desideri i prodotti che vi interessano maggiormente. Basta andare su Amazon e cercare i prodotti che nell'ultimo periodo volevate acquistare e aggiungerli al Carrello. A questo punto raggiungete il Carrello e selezionate "Salva per dopo" su ogni prodotto aggiunto.

Questa operazione creerà una lista di prodotti che Amazon terrà sotto controllo per voi e, all'avvio delle promozioni, vi permetterà di vedere in modo chiaro cosa è calato di prezzo e cosa invece non è andato in offerta. Amazon stessa segnalerà le variazioni di prezzo in modo visibile, così da aiutarvi.