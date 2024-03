Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il trailer finale italiano è pieno di ritorni

Sony Picture Italia ha pubblicato il trailer finale in italiano di Ghostbusters: Minaccia Glaciale , che mostra alcune sequenze dell'attesissima pellicola, piene di personaggi ben conosciuti dagli appassionati della serie, tra quelli provenienti dall'ultimo film e quelli che vengono dai Ghostbusters degli anni '80 (fantasmi compresi).

In arrivo

Diretto da Gil Kenan (Ember - Il mistero della città di luce, Poltergeist, Un bambino chiamato Natale) Ghostbusters: Minaccia Glaciale uscirà nei cinema l'11 aprile. Naturalmente immaginiamo che vogliate vedere il trailer. Eccolo qua:

La storia del film racconta del ritorno della famiglia Spengler lì dove tutto è iniziato. Quindi eccola a New York, nell'iconica caserma dei pompieri di New York, sede dei primi Ghostbuster, dove si unisce "agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore."

La scoperta di un antico artefatto riporterà in vita una forza malvagia, che costringerà giovani e vecchi a unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Fanno parte del cast: Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Emily Alyn Lind, Bill Murray, Finn Wolfhard, Dan Aykroyd, Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, Ernie Hudson, William Atherton, Celeste O'Connor, James Acaster, Paul O'Kelly e Emily Ng.