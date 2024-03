Amazon Seconda mano, 20% di sconto su tanti prodotti per pochi giorni

Amazon è nota per le sue molte promozioni e il suo ampio catalogo di prodotti nuovi, ma la l'e-commerce dispone anche di un ampio catalogo di prodotti usati - noti come Amazon Seconda mano - che permettono di trovare a prezzi veramente speciali proprio ciò di cui avevamo bisogno.

A partire da oggi, 15 marzo e fino alle 23:59 del 19 marzo, i clienti Amazon hanno la possibilità di ottenere uno sconto del 20% su quei prodotti resi e selezionati da Amazon Seconda mano. Lo sconto non è visibile direttamente nella pagina del prodotto, badate bene, ma si attiverà in modo automatico al checkout dopo che avrete scelto l'indirizzo di spedizione.

È anche importante notare che questo 20% di sconto sui prodotti di Amazon Seconda mano non può essere cumulato con altre promozioni, come è tipico in questi casi.

Per poter verificare gli sconti ora disponibili, dovete semplicemente raggiungere questa pagina e iniziare a navigare su Amazon Italia.