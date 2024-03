Final Fantasy 14 ha una Xbox Series X dedicata, ed è veramente originale ed esclusiva

Microsoft ha presentato una Xbox Series X veramente esclusiva dedicata a Final Fantasy 14, che si presenta probabilmente come la personalizzazione più originale e vistosa emersa finora per la console in questione, come conferma anche il valore complessivo del pacchetto.

Ci sono alcuni "però" da considerare, tuttavia: prima di tutto, la console in questione non è in vendita e può solo essere vinta attraverso un concorso. Secondo dettaglio non da poco, il contest è dedicato solo agli abitanti di Stati Uniti, Messico e Canada, dunque l'Europa e tutto il resto del mondo sono comunque esclusi anche dalla minima possibilità di potervi accedere.

Nonostante tutto, si tratta veramente di un oggetto a cui vale la pena dare un'occhiata: non propriamente una versione sobria di Xbox Series X, questa edizione a tema Final Fantasy 14 ha un design in stile cristallo e dei complessi ornamenti intorno.