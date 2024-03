The Pokémon Company abbatte i progetti dei fan seguendo i suggerimenti dei media, per un'ex avvocato

L'avvocato McGowan, ex legale di The Pokémon Company, ha spiegato in un'intervista concessa ad Aftermath i procedimenti seguiti dalla compagnia per individuare e abbattere per via legale i progetti amatoriali legati alla serie Pokémon realizzati dai fan.

"Risposta breve: grazie a voi," ha detto McGowan parlando dei media, "Me ne stavo in ufficio facendomi gli affari miei quando qualcuno della compagnia mi inviava un link a una notizia o mi capitava di leggerne una da me. Ho insegnato Diritto dell'intrattenimento all'Università di Washington dove dicevo ai miei studenti: la cosa peggiore sulla terra è quando il tuo progetto amatoriale da fan arriva sulla stampa, perché così finiamo per scoprirlo anche noi."

Quindi tutte le volte che vi abbiamo segnalato entusiasti i progetti realizzati dai fan, li abbiamo esposti alle ritorsioni legali delle multinazionali del settore.