Bologna Game Farm: conclusa la prima fase del programma di accelerazione sullo sviluppo

Il programma è iniziato il 16 gennaio scorso presso le Serre di ART-ER, ai Giardini Margherita di Bologna e in questi due mesi di accelerazione ha permesso ai team di raggiungere i primi fondamentali obiettivi nella costruzione dei progetti, ovvero una definizione chiara dei diversi ruoli e rispettivi compiti all'interno di ciascun team, una prima e attenta revisione del gioco e la definizione di un budget fissato e di una timeline per la produzione del prototipo.

Un programma dedicato allo sviluppo di videogiochi

La location del Bologna Game Farm

I progetti selezionati sono derivati anche da numerose sessioni di mentorship in aula, avvenute con la partecipazione di diverse aziende e professionisti operanti in ambito videoludico, ma anche in altri settori. Trai questi il coordinatore per percorso di accelerazione di Bologna Game Farm Ivan Venturi, i tutor Luca Marchetti e Gerardo Verna e la Project Manager del Settore Cultura del Comune di Bologna, Sara De Martini.

Tutto questo ha consentito di svolgere un lavoro approfondito sia sui 4 videogiochi, sia sulla struttura imprenditoriale dei team, sempre con l'obiettivo di migliorarne le capacità tecniche e manageriali, di supportarne la crescita e di sviluppare progetti in un'ottica di commercializzazione del prodotto.

Nato con l'obiettivo di consolidare il settore dei videogiochi in Emilia Romagna, con una maggiore professionalizzazione, il programma Bologna Game Farm è promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER S.Cons.p.A nell'ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.