Outcast: A New Beginning, voti buoni, tra alti e bassi, per il ritorno di Cutter Slade

Outcast: A New Beginning è ormai da un giorno sul mercato e quindi ha già recevuto un bel po' di voti, quindi possiamo valutare qual'è stata la ricezione generale della critica. In generale possiamo dire che il gioco è piaciuto, ma non ha esaltato. Alcuni lo hanno trovato migliore di altri, consigliandolo caldamente per il sistema di movimento, basato sull'uso del jetpack, e anche per il sistema di combattimento, nonostante la sua semplicità.

Altri non lo hanno gradito proprio per l'eccessiva semplicità del sistema di combattimento e per una certa ripetitività di fondo. Anche loro, comunque, hanno plaudito al sistema di movimento.