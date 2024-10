Outcast: A New Beginning ha subito un taglio di prezzo permanente

Lo studio di sviluppo Appeal e l'editore THQ Nordic hanno annunciato un taglio di prezzo permanente a Outcast: A New Beginning su Steam. Quindi non uno sconto, ma proprio una riduzione del prezzo base, che ora è sceso a 39,99 euro (partiva da 49,99 euro).

Va detto che Outcast: A New Beginning è stato più volte in sconto, raggiungendo anche prezzi inferiori a quello standard attuale, ma in questo caso la situazione è diversa, perché la decisione presa si riverserà anche sui futuri sconti, considerando la base di partenza più bassa.