Call of Duty: Black Ops 6 ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Call of Duty: Black Ops 6 disegna un quadro senz'altro entusiastico per il nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision, nonostante in rete le recensioni del gioco al momento siano pochissime.

Sembra infatti che la maggior parte delle testate non abbiano ricevuto un codice review in anticipo rispetto al lancio, e fra le poche eccezioni ci sono siti che hanno pubblicato articoli dedicati alla sola campagna, giudicandola molto positivamente.

Bisognerà insomma attendere qualche giorno perché la stampa internazionale possa effettivamente esprimersi in merito alle qualità di Black Ops 6, anche se appunto i primi feedback sembrano decisamente promettenti.