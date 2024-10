La serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è stata rinnovata per una seconda stagione

Oggi 25 ottobre è il 28° anniversario della serie Tomb Raider . Per festeggiare è stato annunciato il rinnovo della serie TV Tomb Raider: The Legend of Lara Croft , che tornerà quindi con una seconda stagione . La prima non deve essere quindi andata male.

Qualche anticipazione

L'annuncio offre anche alcuni dettagli su cosa possiamo aspettarci dalla prossima stagione: "quando l'avventuriera Lara Croft scopre una serie di maschere Orisha africane rubate, unisce le forze con la sua migliore amica Sam per recuperare i preziosi manufatti." Lara e Sam dovranno quindi viaggiare per il mondo e fermare le macchinazioni di un pericoloso ed enigmatico miliardario, scoprendo al contempo gli oscuri segreti delle maschere, tra i quali un potere di natura divina.

Per il resto vi ricordiamo che recentemente è stata annunciata la raccolta Tomb Raider IV-VI Remastered, che include Tomb Raider: The Last Revelation (1999), Tomb Raider: Chronicles (2000) e Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003). Uscirà il 14 febbraio 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC (Steam, Epic Games Store e GOG). Attualmente è prenotabile con uno sconto del 10%, che sarà disponibile fino al lancio.