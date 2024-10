Call of Duty: Black Ops 6 quanti abbonati in più può portare a Game Pass? Analisti fanno stime di crescita

Entrambi hanno fornito una propria previsione sul possibile incremento di utenza che Game Pass potrebbe ricevere con l'arrivo di Call of Duty: Black Ops 6, ma ovviamente una stima precisa è difficile, e in ogni caso qualsiasi calcolo è molto approssimativo e basato su speculazioni.

La scommessa di Microsoft nel portare un gioco colossale come Call of Duty: Black Ops 6 al day one su Xbox Game Pass si basa ovviamente sulla volontà di incrementare gli abbonati al servizio, che potrebbero effettivamente subire un netto aumento in occasione del lancio, ma di quanto? Alcuni analisti hanno provato a fare una stima della quantità di utenti che potrebbero aggiungersi a Game Pass solo per il lancio del gioco Activision.

Le stime di Pachter e Harding-Rolls

Secondo Pachter, l'incremento potrebbe aggirarsi sui 3 o 4 milioni di utenti aggiuntivi per Game Pass, aggiungendo che probabilmente il 25% degli utenti iscritti al servizio sono coloro che avrebbero potuto altrimenti comprare il gioco.

Questo potrebbe portare a una riduzione nelle vendite complessive di Call of Duty: Black Ops 6, ma la questione andrebbe vista in prospettiva: come riferito dall'analista, l'arrivo di utenti su Game Pass anche a discapito delle vendite sarebbe comunque un elemento positivo, sia per Microsoft che per gli utenti stessi, ma è probabile che faccia comunque notizia il calo delle vendite.

Piers Harding-Rolls fa una stima leggermente più bassa: secondo l'analista di Ampere, il Game Pass Ultimate potrebbe ricevere un incremento di circa il 10%, ovvero di circa 2,5 milioni di utenti secondo le ultime stime sulla quantità di abbonati al tier massimo del servizio.

Bisogna infatti considerare non solo gli utenti completamente nuovi, ma anche coloro che decideranno di passare al livello superiore di abbonamento pur essendo già iscritti e provenendo dunque da Game Pass Core e Game Pass Standard.

Entrambi gli analisti concordano in un possibile calo nelle vendite di Call of Duty a causa dell'inserimento nel Game Pass, ma la quantità di utenti potrebbe comunque aumentare grazie al servizio su abbonamento, e considerando che il gioco è sempre più spostato su microtransazioni e acquisti successivi, l'incremento nella base di utenza risulterebbe comunque molto positivo per Microsoft e Activision.