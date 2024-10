Tesla ribadisce il lancio di una macchina elettrica economica nel 2025

Ci eravamo recentemente lasciati con l' evento "We, Robot" di Tesla , che ha rappresentato una grande occasione per la compagnia per presentare alcuni dei suoi prossimi progetti di punta, tra cui Optimus , il robotaxi a guida autonoma Cybercab e tanto altro. Oltre a questo, la stessa Tesla ha recentemente pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre , ribadendo ancora una volta la volontà di lanciare un modello economico di auto elettrica nel corso del 2025 : scopriamo insieme tutti i dettagli.

La compagnia avrebbe a questo punto evidenziato la necessità di rendere le auto elettriche più accessibili per il mercato , in modo da favorire una transizione più veloce nei confronti dell'energia sostenibile a livello di tutto il mondo, con il probabile lancio di nuovi modelli economici di macchine elettriche a partire dall'anno prossimo.

I risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2024 evidenzierebbero un utile pari a circa 2,2 miliardi di dollari , a fronte di ricavi pari a 25,2 miliardi di dollari : ciò indicherebbe un aumento del 7% a confronto dei 23,4 miliardi di ricavi registrati nel corso dello stesso periodo del 2023. In vista di tali risultati, la compagnia prevede dunque un aumento nelle vendite che fa ben sperare per il 2025.

Tesla: il probabile periodo d'uscita del modello economico

Nel corso dei primi mesi di quest'anno la compagnia ha abbandonato il progetto che prevedeva la realizzazione di un modello "entry-level" di Model 2, che stando ai rumor avrebbe presentato un costo indicativo di 25000 dollari. Nello specifico, il progetto potrebbe essere andato alla deriva anche a causa di Cybercab, il robotaxi previsto in uscita per il 2026, con un prezzo di partenza fissato a 30000 dollari. Con questa premessa, il modello economico potrebbe essere verosimilmente basato su Tesla Model 3, o in alternativa costituire un modello completamente nuovo.

Una possibile versione economica di Tesla per il 2025

Non conosciamo al momento un periodo preciso per l'uscita del modello economico di macchina elettrica firmata Tesla, anche se ipotizziamo vedrà la luce verso la metà del 2025. Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte di Tesla. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.