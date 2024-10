Per Jensen Huang di NVIDIA Elon Musk è un "superumano" e spenderemo mille miliardi in IA

Jensen Huang , amministratore delegato di NVIDIA, ha rilasciato un'intervista e come gli capita spesso nell'ultimo periodo ciò che ha detto non è rimasto confinato al mondo del tech. Huang, d'altronde, ha toccato diversi temi cruciali, dall'ascesa dell' intelligenza artificiale alla fine della legge di Moore, fino ad arrivare a esprimere il suo giudizio su Elon Musk .

Elon Musk è un "superumano"

Huang ha innanzitutto respinto i paragoni tra l'attuale successo di NVIDIA e la bolla delle dot-com (vi ricordate la storia di Cisco, l'ultima azienda che ha superato Microsoft 24 anni fa, no?), sottolineando come l'azienda stia "reinventando il computing" e come il futuro sarà "fortemente plasmato dall'apprendimento automatico".

Jensen Huang è ormai una sorta di Rockstar

Il CEO di NVIDIA ha poi affermato che la legge di Moore, che ha guidato lo sviluppo dei microchip per decenni, è ormai giunta al termine. Formulata da Gordon Moore, co-fondatore di Intel, nel 1965, la legge di Moore osservava che il numero di transistor in un circuito integrato raddoppiava circa ogni due anni, con un conseguente aumento della potenza di calcolo a costi inferiori.

Questa legge empirica ha guidato l'industria dei semiconduttori per decenni, ma ora, secondo Huang, i limiti fisici della miniaturizzazione dei transistor stanno rallentando questo progresso. Per questo i data center avranno bisogno di enormi investimenti in GPU nei prossimi 4-5 anni, per un valore complessivo di mille miliardi di dollari, al fine di modernizzarsi e soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo.

Huang ha infine speso parole di elogio per Elon Musk, definendolo "sovrumano" per la sua capacità di costruire e rendere operativo il data center di xAI in soli 17 giorni. "Per quanto ne so, c'è solo una persona al mondo in grado di farlo", ha dichiarato Huang, riconoscendo le straordinarie capacità di Musk nel campo dell'ingegneria, della costruzione e della gestione di grandi sistemi.

Nel frattempo, la domanda di GPU NVIDIA continua a crescere a ritmi vertiginosi. L'intera produzione di GPU Blackwell è già stata venduta per i prossimi 12 mesi, a conferma del ruolo dominante di NVIDIA nel mercato dell'intelligenza artificiale. Non sorprende quindi che le azioni NVIDIA siano vicine ai massimi storici, a dimostrazione della fiducia degli investitori nelle prospettive future dell'azienda.