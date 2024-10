Prenotazioni di PS5 Slim 30th Anniversary Edition a rischio in UK, un rivenditore le sta cancellando

Il noto rivenditore inglese Argos sta cancellando le prenotazioni di PS5 Slim 30th Anniversary Edition, il modello celebrativo per i trent'anni della piattaforma Sony: a quanto pare gli ordini hanno superato la reale disponibilità del retailer, che ha dovuto correre ai ripari.

Per questo motivo, diversi utenti che avevano effettuato correttamente il preorder lo scorso 10 ottobre si sono visti recapitare una e-mail in cui venivano avvisati dell'annullamento dell'acquisto e rimborsati della somma pagata.

Naturalmente il problema in questo caso non sono i soldi, quanto la mancata opportunità di portarsi a casa l'edizione limitata della console, che è andata rapidamente esaurita e che ora sarà difficile trovare se non a prezzi sostanzialmente superiori rispetto a quelli ufficiali.

Al momento c'è grande confusione e sconcerto attorno a quanto accaduto: alcune persone credono che le e-mail siano state inviate per errore, altri sono sicuri della legittimità delle cancellazioni in quanto episodi simili si sarebbero già verificati in passato con lo stesso rivenditore.