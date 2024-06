Che fine ha fatto Cisco, l'ultima azienda che ha superato Microsoft 24 anni fa

Nel panorama tecnologico in continua evoluzione, NVIDIA ha recentemente conquistato i titoli superando Microsoft in termini di valore di mercato. Tuttavia, questa non è la prima volta che Microsoft viene detronizzata: all'apice della bolla dot-com, all'inizio del 2000, fu Cisco a rubarle la scena.

Prendendo spunto da un interessante articolo di WCCTech, ripercorriamo la storia del gigante delle reti. Una storia che, chissà, magari potrà anche insegnarci qualcosa.