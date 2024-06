Donkey Kong Country Returns HD sembra avere qualcosa in meno rispetto alla versione originale su Wii

È ancora presto per una valutazione precisa, visto che il gioco si è mostrato solo in un primo trailer e che la sua uscita è prevista tra diversi mesi, ma dalla prima apparizione di Donkey Kong Country Returns HD è emersa una situazione strana, visto che il gioco dimostra di avere una grafica generalmente superiore all'originale ma anche con alcune misteriose mancanze rispetto alla versione per Nintendo Wii.

La cosa è stata analizzata in un video da GameXplain ed è spiegabile proprio con il fatto che si tratti di una build non ancora aggiornata, tuttavia risulta piuttosto strana, considerando la superiorità dell'hardware di Nintendo Switch rispetto alla console di due generazioni prima.

Come visibile nel video qui sotto, si tratta in particolare di alcuni effetti che mancherebbero, attualmente, in Donkey Kong Country Returns HD su Nintendo Switch, facendo pensare a questioni tecniche da risolvere forse nell'ultima fase dello sviluppo.