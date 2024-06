Elden Ring risale su Steam con il lancio di Shadow of the Erdtree, ecco quanti lo stanno giocando

A rilanciare la popolarità del soulslike è stata ovviamente l'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, che è disponibile a partire da oggi e introduce un'ambientazione inedita, piena di nemici ancora più formidabili e di un'enorme quantità di contenuti.

Elden Ring risale su Steam con il lancio di Shadow of the Erdtree : l'action RPG di FromSoftware è tornato protagonista nella classifica dei più giocati della piattaforma Valve, raggiungendo la terza posizione.

Un recupero prodigioso

Come si può vedere nell'immagine qui sotto, i numeri di Elden Ring su Steam si sono moltiplicati in concomitanza con l'arrivo di Shadow of the Erdtree: l'espansione era parecchio attesa e molti hanno approfittato della sua uscita per tornare sul gioco.

I giocatori di Elden Ring su Steam

In che modo questi dati si tradurranno in vendite effettive? Lo scopriremo all'inizio della settimana, quando arriverà l'aggiornamento della classifica di Steam, ma è senz'altro lecito attendersi una sostanziale spinta anche in tal senso.

Accolta dalla stampa internazionale con la media voto più alta di sempre per un DLC, Shadow of the Erdtree ha portato a casa voti stellari e non dubitiamo che un'accoglienza così entusiastica da parte della critica contribuirà anche al successo commerciale della nuova avventura.

Se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e magari allo speciale su come accedere all'espansione.