Google sfida Apple: Pixel 10 con Tensor G5 a 3nm, ma iPhone potrebbe passare ai 2nm nel 2025

Google pare in procinto di lanciare una nuova sfida ad Apple nel campo dei chip per smartphone. L'azienda di Mountain View, infatti, starebbe collaborando con TSMC per sviluppare il chip Tensor G5 a 3nm , destinato ai futuri smartphone Pixel del 2025, quelli che dovrebbero chiamarsi Google Pixel 10 .

Google e TSMC: una partnership strategica

Da tempo cliente principale di TSMC, Apple si è assicurata l'accesso anticipato alle tecnologie più avanzate per i chip per smartphone, ottenendo fino ad oggi un vantaggio competitivo in termini di prestazioni e profitti. Google sembra però intenzionata a colmare questo divario, stringendo un accordo con TSMC per la produzione di chip Tensor G personalizzati. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Tensor G5, basato sul processo produttivo a 3nm di TSMC, potrebbe essere il primo chip dedicato esclusivamente alla linea Pixel.

Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8

La notizia è importante perché il chip Tensor G5 a 3nm potrebbe portare i dispositivi Pixel a livelli di prestazioni simili a quelli degli attuali iPhone. Tuttavia, Apple non intende restare ferma a guardare: entro il lancio del Tensor G5, Cupertino potrebbe già essere al lavoro su chip a 2nm o addirittura 1,4nm per iPhone, iPad e Mac.

Intanto anche Samsung sta investendo nella tecnologia a 3nm, ma sembra incontrare difficoltà nella produzione a causa di alcuni problemi storici. Il chip Exynos 2500 di Samsung, infatti, risulta meno efficiente e con una dissipazione del calore inferiore rispetto ai chip a 3nm di TSMC. Resta da vedere come Google riuscirà a ottimizzare il Tensor G5 per sfruttare al meglio la tecnologia a 3nm e offrire un'esperienza utente superiore sui futuri Pixel, magari integrando il tutto con la sua tecnologia di IA generativa.

Nella corsa all'intelligenza artificiale, comunque, TSMC continua a fare il bello e il cattivo tempo e non stupisce quindi che a breve i prezzi possano essere alzati.