Test Drive Unlimited: Solar Crown, abbiamo provato la demo del gioco di guida su Steam

Il cuore di Test Drive Unlimited: mappa e funzionalità

Cominciamo da un paio di aspetti che i fan di TDU si aspettano senz'altro di trovare all'interno di Solar Crown, e che in realtà poco hanno a che fare con le corse vere e proprie. Ci riferiamo infatti ai risvolti life sim a cui abbiamo accennato in apertura, che ritroviamo in questo nuovo episodio sul fronte delle personalizzazioni dell'avatar e del negozio di vestiti e accessori, mentre manca la possibilità di acquistare case.

Per quanto implementata alla stregua di un mero diversivo in passato, si tratta di una funzionalità che molti davano per scontato di rivedere in Solar Crown, impreziosita magari da qualche meccanica tesa a valorizzarla, e dispiace davvero che non sia così, almeno non al lancio: gli sviluppatori hanno dichiarato che rimedieranno a tale mancanza "in seguito".

Dovremo dunque "arrangiarci" a vivere nel lussuoso Solar Hotel, un edificio da centoventi piani situato nel cuore della Hong Kong Island che funge da mappa per il gioco di guida prodotto da Nacon, riprodotta nella sua interezza e liberamente esplorabile con i suoi 550 Km di strade. Tutte particolarmente ampie? In realtà no, anzi siamo rimasti sorpresi dalla varietà dello scenario e dalla sua capacità di coinvolgerci anche in gare che si svolgono all'interno di sezioni meno comode, diciamo così.

L'isola di Hong Kong in notturna in Test Drive Unlimited: Solar Crown

Il che ci porta appunto a parlare dell'ambientazione, che di fatto è inedita e decisamente grande, ma nella demo non risulta molto ricca di punti di interesse: si vedono i concessionari, le basi di alcune "gang" con cui ci troveremo a interagire durante la campagna, gli autovelox (rigorosamente da percorrere ad alta velocità), le pompe di benzina, le officine, il già citato Solar Hotel e naturalmente gli eventi a cui potremo partecipare.