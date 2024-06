Sony ha tagliato gli investimenti su PlayStation VR2: solo due giochi in sviluppo, per un'indiscrezione

Non ci sono ovviamente comunicazioni ufficiali al riguardo ma un articolo di Android Central, che riporta informazioni da "fonti interne" non meglio identificate, sostiene che Sony abbia tagliato fortemente gli investimenti in PlayStation VR2 e che al momento ci siano solo due giochi in sviluppo all'interno di PlayStation Studios.

Difficile dire quanto sia credibile questa voce di corridoio, ma è anche vero che lo stato di PlayStation VR2 è abbastanza palese per tutti: la costosa periferica di PS5, lanciata con grandi fanfare nel febbraio del 2023 e dotata di una tecnologia notevolmente avanzata, è stata in effetti un po' abbandonata già nel giro di qualche mese da Sony.

Fonti vicine ad Android Central, riporta il sito, avrebbero dunque rivelato che Sony sta facendo dei tagli profondi agli investimenti nella sezione VR, avendo peraltro riferito che al momento ci sono veramente poche opportunità per lo sviluppo di giochi in realtà virtuale presso Sony, e così sembra essere anche per il futuro.