Donkey Kong Country Returns HD segna un grande ritorno su Nintendo Switch, con trailer e data di uscita

Tra le novità annunciate al Nintendo Direct c'è stato anche Donkey Kong Country Returns HD, versione rimasterizzata del classico da parte di Retro Studios, in arrivo a questo punto anche su Nintendo Switch con data di uscita fissata per il 16 gennaio 2025.

Donkey Kong e Diddy Kong fanno dunque il loro ritorno in questa versione in HD di Donkey Kong Country Returns, pubblicato in origine per Wii e riproposto su Nintendo Switch con alcuni aggiornamenti tecnici ma con i contenuti visti in precedenza nella versione originale e in quella per Nintendo 3DS.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un platform in 2D, essenzialmente, pur sfruttando la grafica in 3D. Potrebbe essere definito 2,5D anche se l'impostazione è decisamente tradizionale e vicina al Donkey Kong Country originale.