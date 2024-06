The Hundred Line: Last Defense Academy annunciato per Nintendo Switch e PC dai creatori di Danganronpa

Tra i le novità presentate durante il Nintendo Direct di giugno 2024 c'è stato anche The Hundred Line -Last Defense Academy- , un nuovo gioco di ruolo realizzato dai creatori della serie Danganronpa .

Una scuola fuori dal normale

Nel gioco vestiamo i panni di Takumi Sumino, uno stuendente che viveva una vita monotona fino a quando non è stato costretto ad arruolarsi nella Last Defense Academy. Ora la sua missione è quella di proteggere la scuola da misteriosi nemici, noti come School Invaders, per 100 giorni.

Dovremo vivere dunque questa paradossale situazione di pericolo assieme a 15 compagni di scuola, ognuno dei quali spera di riappropriarsi della sua vita precedente. Potremo quindi esplorare la scuola, interagire con vari personaggi e infine prepararci alle battaglie insieme ai nostri compagni per fermare gli invasori in battaglie strategiche. Le scelte di Takumi andranno a influenzare l'evoluzione della storia e la sua conclusione, portando talvolta a risultati del tutto inaspettati.