Un nuovo video di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game porta gli hobbit su Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct è stato presentato anche Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game attraverso un nuovo trailer che ha confermato l'arrivo del gioco su Nintendo Switch con un trailer e un periodo di uscita ancora da definire in maniera più precisa.

Un'esperienza di vita da Hobbit

Si tratta di una sorta di simulazione sandbox tutta a tema Il Signore degli Anelli, e specificamente dedicata alla Contea e ai suoi abitanti, ovvero i pacifici hobbit.

In questa, possiamo portare avanti delle attività tipiche di questa razza, tra agricoltura e altre occupazioni all'interno dell'area in questione.

Possiamo dunque coltivare il nostro giardino, andare a pesca e procurarci gli ingredienti necessari a cucinare lauti pasti per i residenti di Lungacque, o fare la conoscenza dei vicini e aiutarli a risolvere i loro problemi.

Non c'è una strada predefinita: si tratta di creare il nostro personaggio e dedicarci con questo a varie attività in una sorta di Animal Crossing in versione hobbit, con la possibilità anche di modificare scenari esterni e interni, scegliendo vari look per arredare meticolosamente la casa con mobili, decorazioni e altro.

Oltre agli hobbit di Lungacque, in Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game sembra siano previste anche alcune presenze ben conosciute dai fan di Tolkien come ospiti speciali, il tutto in arrivo su Nintendo Switch il prossimo inverno.