Tales of the Shire si mostra in un nuovo video sulla simulazione di vita del Signore degli Anelli

Nel video riportato qui sotto vediamo un lungo video diario in cui il team Weta Workshop spiega diversi retroscena dello sviluppo del gioco e le caratteristiche che hanno infuso in questa particolare digressione incentrata sul Signore degli Anelli, che rappresenta qualcosa di unico tra le produzioni videoludiche legate al celebre franchise.

Il gioco è stato rinviato a più riprese fino a qualche mese fa e ha ora una nuova data di uscita fissata per il 29 luglio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con possibile arrivo ovviamente anche su Nintendo Switch 2, in attesa di eventuali delucidazioni da parte degli sviluppatori al riguardo.

Weta Workshop e Private Division hanno pubblicato un nuovo video diario con un approfondimento dedicato a Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game , la nuova e particolare simulazione di vita dedicata al mondo del Signore degli Anelli , e in particolare alla Contea degli Hobbit.

Vita da Hobbit

Prendendo spunto da titoli come Animal Crossing, Harvest Moon e anche The Sims, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game è a tutti gli effetti una simulazione di vita da Hobbit.

Come dimostra anche il nuovo video diario riportato qui sopra, nel gioco possiamo muoverci all'interno di un'affascinante ricostruzione della Contea, dedicandoci a diverse attività e interagendo con vari personaggi al suo interno.

In particolare, Tales of the Shire ci trasporta all'interno del villaggio di Bywater, un angolo particolarmente tranquillo e meraviglioso della Terra di Mezzo, caratterizzato ad una vita a stretto contatto con la natura e in notevole equilibrio con l'ambiente circostante.

Si tratta di un gioco interamente radicato nella lore de Il Signore degli Anelli, ma in grado di offrire un'esperienza decisamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto in altri titoli della serie. Potete conoscerlo meglio nel nostro provato di Tales of the Shire pubblicato l'estate scorsa.