Tales of the Shire, abbiamo provato il simulatore di vita degli Hobbit e della Contea del Signore degli Anelli

Questo è Tales of the Shire, un classico simulatore di vita ambientato proprio in mezzo alle verdeggianti colline punteggiate di salotti all'inglese che hanno dato i natali a personaggi celebri come Bilbo e Frodo Baggins. Abbiamo trascorso un po' di tempo in compagnia degli sviluppatori di Weta Workshop e abbiamo provato Tales of the Shire : esattamente come nel caso di Animal Crossing, sotto la patina del titolo rilassante - un cosiddetto cozy game - si nasconde un'esperienza da collezionisti hardcore.

Di tutti luoghi di fantasia che sono emersi nella storia della letteratura, probabilmente la Contea che ha colorato le opere di J. R. R. Tolkien si posiziona in vetta alle classifiche delle oasi di pace più rilassanti mai immaginate. Era solo questione di tempo prima che qualcuno, nel caso specifico lo studio Weta Workshop, che è noto proprio per avere curato gli effetti speciali della serie di film, trovasse la cornice adatta per trasformare le terre degli Hobbit nei fondali di un videogioco: si trattava semplicemente di individuare la formula corretta.

Vita da Hobbit

L'avventura ha inizio con l'ottenimento della prima dimora da parte del piccolo Hobbit creato per l'occasione, che da ultimo arrivato in questa regione della Contea dovrà trovare il modo di integrarsi nelle dinamiche che regolano Lungacque, piccolo villaggio vicino Hobbiville.

Non è stata assolutamente una sorpresa scoprire che Tales of the Shire rappresenta semplicemente una variante in salsa Terra di Mezzo della formula resa celebre da Animal Crossing: ci sono giusto due elementi principali con cui è necessario interfacciarsi nel corso dell'esperienza, ovvero gli altri abitanti della cittadina e ovviamente tutto quello che queste terre sono in grado di offrire in termini di flora, di fauna e di risorse locali.

Lo scopo dell'esperienza è dunque uno e uno soltanto: trascorrere nel modo più felice e spensierato possibile non solo le proprie giornate, ma quelle che si riveleranno intere stagioni. Ciò significa che sarà necessario stringere amicizie con gli altri abitanti del villaggio, assecondare le loro richieste, diventare membri attivi della comunità, ma soprattutto imparare tutto quel che c'è da sapere sui frutti di questo territorio e di come possono essere impiegati per regalare un sorriso agli sconosciuti e ovviamente personalizzare il proprio stile di vita, magari attraverso dozzine di pezzi d'arredamento unici.

Benvenuti a Lungacque

Tales of the Shire nasce legato a un sistema che scandisce lo scorrere delle singole giornate - c'è voluta circa mezz'ora per vedere calare il sole la prima volta - e si sviluppa lungo un intero ciclo di stagioni, durante le quali diventano via via disponibili nuovi ingredienti da reperire, nuove coltivazioni da curare, nuovi pesci da catturare e persino nuovi abitanti con cui stringere un rapporto. A tal proposito, il semplice sistema sociale alla base della superficie dell'esperienza si sviluppa in una serie di enormi compendi di oggetti da collezione che sembrano richiedere tantissimo tempo per essere completati, specialmente in ragione della natura rilassante e compassata dell'esperienza. Le principali attività che ci si trova a svolgere in concreto sono dunque quella del pescatore, del contadino, del raccoglitore ma soprattutto del cuoco: il metodo migliore per stringere nuove amicizie, del resto, è proprio preparare a ciascun vicino di casa i manicaretti che più apprezza, e sarà proprio questa l'attività principale che consentirà al nostro Hobbit di crescere all'interno del villaggio.