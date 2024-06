The Witcher 3 Wild Hunt ha un prezzo così basso su Steam che viene voglia di prendere una copia extra

Se siete alla ricerca di un grosso affare a cui non si può dire proprio di no, vi segnaliamo che attualmente The Witcher 3: Wild Hunt è venduto con il 90% di sconto su Steam e lo potete portare a casa spendendo soltanto 2,99€ . Sì, avete capito bene, Geralt viene via al prezzo di un cappuccino con cornetto, di tre pacchetti di figurine o di un PC completo su Temu.

Tutte le possibilità di acquisto

Naturalmente si tratta dell'edizione base del gioco, quella attualmente venduta a 29,99€ (prezzo standard senza sconti). Comunque, se volete l'edizione completa non vi preoccupate, perché il prezzo è sempre vantaggiosissimo. Si parla di 12,49€ invece di 49,99€. Tutte le versioni sono già aggiornate con la patch di nuova generazione.

Per inciso, acquistando il gioco base scontato e l'expansion pass con le due espansioni a parte si spende più o meno lo stesso dell'edizione completa. Stessa cosa se si acquistano i due DLC maggiori singolarmente.

Detto questo, se avete ancora voglia di The Witcher, potreste addirittura comprare la trilogia completa in bundle, spendendo appena 6,45€, invece di 57,97€ (-89%). Il pacchetto comprende The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition e The Witcher 3: Wild Hunt (versione base).

Insomma, con pochi euro potete portarvi a casa una delle serie di giochi di ruolo d'azione più acclamata degli ultimi anni, con protagonista Geralt di Rivia, un witcher, ossia un cacciatore di mostri, che finisce impelagato in questioni davvero complesse, che riguardano il futuro del suo mondo.