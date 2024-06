SPYxANYA: Operation Memories è finalmente disponibile

L'editore Bandai Namco Europe ha annunciato la disponibilità di SPY×ANYA: Operation Memories per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (lo trovate su STEAM). Costa 49,99€ in edizione standard e 69,99€ in edizione deluxe. Quest'ultima comprende diversi pacchetti di costumi aggiuntivi. Si tratta del primo videogioco dedicato alla popolarissima serie giapponese Spy x Family, che comprende anime e manga e che tanti consensi sta registrando in tutto il mondo.

SPY×ANYA: Operation Memories è incentrato sulla piccola Anya Forger, che i giocatori guideranno per andare alla ricerca di momenti allegri con la sua famiglia, da immortalare con la sua macchina fotografica. Per chi non lo sapesse, Anya è un'orfana con capacità telepatiche adottata da Loid Forger, una spia in missione speciale.