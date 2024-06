Senua's Saga: Hellblade 2 torna a mostrarsi con un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Senua's Saga: Hellblade 2 si è fatto attendere a lungo ma a conti fatti non ha deluso le aspettative, almeno secondo le altisonanti citazioni e voti della stampa inclusi nel nuovo trailer pubblicato da Microsoft e che potrete visualizzare qui sotto.

Il filmato come da prassi mette in mostra un mix di sequenze spettacolari e bellissimi scorci dell'Islanda ricostruita con grande cura da Ninja Theory, accompagnate da alcuni giudizi entusiastici da parte della critica che mettono in risalto l'ottimo lavoro svolto dal team degli Xbox Studios.