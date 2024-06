Xbox sta finalmente pubblicando giochi al ritmo desiderato, promette anche un grande Showcase nel 2025

Ha inoltre affermato che Microsoft ha una grande lineup sia per l'autunno 2024 che per la primavera 2025 ed è pronta a offrire un'altra fantastica presentazione l'anno prossimo .

Matt Booty (Presidente di Xbox Game Content and Studios) è stato ospite dell'ultimo episodio del podcast Strictly Business e ha colto l'occasione per affermare che i team stanno finalmente rispettando il ritmo di pubblicazione previsto.

Le parole di Booty sui giochi di Xbox

Booty ha affermato, parlando dell'Xbox Games Showcase: "È stata la prima occasione per tutti i nostri studi di riunirsi in un unico momento. Ciò che abbia realizzato e l'eccitazione per il numero di giochi che siamo stati in grado di far vedere è anche conseguenza del fatto che questa è la prima volta che i nostri team sono stati in grado di riunirsi".

Matt Booty

"Stiamo anche iniziando a raggiungere il ritmo di pubblicazione a cui abbiamo sempre aspirato: questo è davvero il nostro impegno nei confronti dei giocatori, fornire una cadenza molto più costante di giochi con un ritmo più prevedibile. Abbiamo iniziato a costruire seriamente il nostro portafoglio di Xbox Studios nel 2018, poi abbiamo avuto la meravigliosa acquisizione di ZeniMax/Bethesda e lo scorso autunno abbiamo portato a bordo Activision/Blizzard/King. Ma c'è voluto un po' di tempo per portare tutto questo a regime. Sento che questo è l'inizio del nostro percorso".

"Una delle cose che mi incoraggiano è che guardo al prossimo anno, quando saremo in grado di offrire una grande lineup e uno spazio per mettere in mostra i nostri prodotti, il prossimo giugno. Abbiamo un programma piuttosto ampio per tutto l'autunno e la primavera, e vogliamo certamente assicurarci che ogni gioco abbia spazio e abbia l'opportunità di brillare. [...] L'altra cosa è che vogliamo davvero assicurarci che quando dichiariamo una data riusciremo a rispettarla".

