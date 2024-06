Xbox sarà alla Gamescom 2024, Microsoft conferma la presenza e annuncia alcuni dei giochi disponibili

Per l'occasione, Microsoft ha anche annunciato alcuni dei giochi che saranno presenti all'evento, forse anche in forma giocabile e dunque testabili nel corso della fiera.

Dopo la conferma dell' assenza di PlayStation e quella già arrivata in precedenza da parte di Nintendo , il post su X di Xbox giunge dunque a rincuorare un po' gli appassionati, che avranno quantomeno modo di vedere un po' di novità da parte di Microsoft nel corso della fiera tedesca, il maggiore evento videoludico in Europa.

Nonostante le defezioni di Sony e Nintendo, Microsoft ha confermato che Xbox sarà presente alla Gamescom 2024 , come ormai da tradizione per la casa di Redmond, che si dimostra sempre molto attiva sul piano della promozione e comunicazione nel periodo estivo, annunciando anche una prima lista di giochi presenti.

Un primo elenco di giochi presenti alla Gamescom 2024 da parte di Xbox

Non si tratta di un elenco completo, ma quanto riferito lascia già intendere una lineup piuttosto ricca e interessante da parte dei vari team di Xbox Game Studios.



Vediamo dunque la lista dei giochi confermati, considerando che si tratta comunque di una panoramica ancora parziale sui giochi presenti da parte di Microsoft:

Age of Mythology: Retold

Avowed

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo Immortal

The Elder Scrolls Online

Fallout 76

Towerborne

World of Warcraft: The War Within

Ecco che rispunta infine Towerborne, la cui assenza aveva stupito tra Xbox Games Showcase e Summer Game Fest, ma che sarà dunque presente alla Gamescom 2024, forse anche con una demo giocabile.

Ci saranno comunque anche altri giochi da parte di Microsoft all'evento, dunque sul fronte Xbox si prospettano altre novità in arrivo. Vi ricordiamo che la Gamescom 2024 andrà in scena dal 21 al 25 agosto 2024 a Colonia, in Germania.