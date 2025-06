Dal Wholesome Direct arriva un nuovo video di Tales of the Shire, la simulazione di vita da hobbit

In occasione del Wholesome Direct 2025 è stato pubblicato un nuovo video gameplay di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, la nuova e particolare simulazione di vita dedicata al mondo del Signore degli Anelli, e in particolare alla Contea degli Hobbit.

Il gioco è stato rinviato a più riprese fino a qualche mese fa ma adesso, finalmente, ha una nuova data di uscita che dovrebbe essere definitiva ed è stata fissata per il 29 luglio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, in attesa di sapere se sia previsto anche per Nintendo Switch 2.

Nel video riportato qui sotto vediamo dunque qualche nuovo spaccato di vita nella Contea all'interno di questo titolo da parte del team Weta Workshop, qualcosa di unico tra le produzioni videoludiche legate al celebre franchise.