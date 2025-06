Su PlayStation Store cominciano le offerte per il Summer Game Fest

Su PlayStation Store sono partite le offerte per il Summer Game Fest, che celebrano l'evento estivo con sconti fino al 75% su di un'ampia selezione di giochi per PS4 e PS5, diversi dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre.

L'iniziativa, valida fino al 18 giugno, consente ad esempio di acquistare lo straordinario soulslike Lies of P alla cifra minima vista finora su PS Store, 29,99€ anziché 69,99€, dunque con una riduzione pari esattamente al 50%.

Anche per il fantastico remake di Silent Hill 2 il prezzo è il più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony: 41,99€ anziché 69,99€ che si traducono in un risparmio del 40% e costituiscono un ottimo motivo per recuperare questo bellissimo survival horror.

A proposito di rifacimenti, figura nella lista dei giochi in promozione anche Ninja Gaiden 2 Black, che ripropone il grande classico action di Team Ninja in una veste rinnovata: può essere vostro per 34,99€ anziché 49,99€, tagliando il 30%.