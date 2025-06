PlayStation Store, Days of Play: ecco le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Sono tornati i Days of Play anche su PlayStation Store, con tantissime offerte sui giochi PS4 e PS5 e un bel po' di titoli disponibile in promozione per la prima volta in assoluto: ecco i migliori.

Su PlayStation Store sono tornati i Days of Play, l'ormai celebre promozione che mette a sconto console, accessori e servizi in abbonamento, ma anche e soprattutto giochi per PS4 e PS5: valide fino all'11 giugno, le offerte coinvolgono diversi titoli che non hanno mai ricevuto una riduzione di prezzo prima d'ora. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Dalle atmosfere cariche di avventura di Indiana Jones e l'Antico Cerchio al meraviglioso open world di Forza Horizon 5, dallo spettacolare stile di Metaphor: ReFantazio alle epiche battaglie medievali di Kingdom Come: Deliverance 2, dagli scenari post-apocalittici di Atomfall agli incontri di wrestling di WWE 2K25, ecco la nostra selezione.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio Primo sconto in assoluto per Indiana Jones e l'Antico Cerchio: l'eccezionale tie-in sviluppato da MachineGames e basato sulla saga cinematografica con Harrison Ford può essere vostro a 63,99€ anziché 79,99€, con un risparmio del 20% che certamente non cambia la vita ma può rappresentare un ottimo spunto per chi era già intenzionato ad acquistare il gioco. Ambientata a metà fra gli eventi de I Predatori dell'Arca Perduta e L'Ultima Crociata, l'ex esclusiva Xbox riprende le atmosfere che hanno reso celebri i film di Indiana Jones, riproducendo i volti dei suoi protagonisti e introducendo personaggi inediti, come la brillante giornalista investigativa Gina Lombardi (interpretata dalla nostra Alessandra Mastronardi) e lo spietato archeologo Emmerich Voss. Quest'ultimo, al servizio del Terzo Reich, è determinato a trovare un antico e misterioso manufatto che sembra capace di donare straordinari poteri a chi lo possiede. Dopo aver fatto rubare da un suo enorme sgherro un oggetto antico dall'università in cui insegna il Professor Jones, Voss sembra proiettato verso il successo... e starà a noi rovinargli i piani, in un modo o nell'altro. Il protagonista di Indiana Jones e l'antico Cerchio in una sequenza iconica Per riuscire nell'impresa dovremo dapprima raggiungere Città del Vaticano, poi spingerci fino alle fredde montagne dell'Himalaya, affrontando di volta in volta le truppe naziste grazie alla nostra iconica frusta e menando le mani alla vecchia maniera, nascondendoci all'occorrenza e seguendo gli sviluppi di una trama che appare fin da subito appassionante e molto ben diretta. Vi serve sapere altro? Date un'occhiata alla nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Forza Horizon 5 Restando in tema di ex esclusive Xbox, anche lo spettacolare Forza Horizon 5 è alla sua prima offerta di sempre su PlayStation Store: il gioco di guida a base open world di Playground Games è disponibile sulla piattaforma digitale Sony a 55,99€ anziché 69,99€, con una riduzione del 20% che abbassa il prezzo di listino quel tanto che basta per renderlo più accessibile. Un testa a testa in Forza Horizon 5 Intendiamoci: se avete letto la nostra recensione di Forza Horizon 5 saprete già che ci troviamo di fronte a un titolo che andrebbe acquistato tranquillamente anche a cifra intera, alla luce dei suoi numerosi e meravigliosi contenuti, che si esprimono attraverso la fenomenale ambientazione messicana di questo episodio e l'enorme quantità di vetture, gare ed eventi con cui è possibile cimentarsi. Il mondo di gioco è straordinariamente ricco, attraversabile in ogni suo angolo e punteggiato da paesaggi incredibili: giungle, spiagge, villaggi rurali, templi aztechi e il maestoso vulcano Gran Caldera. Il passaggio tra le superfici avviene senza soluzione di continuità, mentre l'impianto si evolve in maniera brillante, evitando sia la dispersione dei precedenti capitoli sia un'eccessiva linearità. Una zona desertica sulla mappa di Forza Horizon 5 La struttura a "biglietti" dell'Avventura Horizon consente di sbloccare contenuti seguendo il proprio stile: corse su strada o sterrato, acrobazie, cross country e missioni narrative come quelle ispirate alla Lucha Libre o al cinema d'azione. Dopodiché, ovviamente, c'è il comparto multiplayer, con modalità cooperative come il Tour Horizon, eventi spontanei come Horizon Arcade e contenuti competitivi come Horizon Open.

Metaphor: ReFantazio Grazie ai Days of Play, Metaphor: ReFantazio raggiunge il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store: 45,49€ anziché 69,99€ che si traducono in un risparmio del 35% e rendono sicuramente più appetibile il nuovo RPG prodotto da Atlus, che ci catapulta in un affascinante mondo fantasy dominato dalla magia ma anche dalle ingiustizie. Due dei personaggi di Metaphor: ReFantazio Il protagonista dell'avventura, un giovane emarginato senza nome, decide di partecipare al Torneo del Trono, una sfida organizzata per designare un nuovo sovrano del regno, ma con l'obiettivo di riportare al comando il principe che è appena stato spodestato. Per questo parte per un viaggio che lo vedrà trovare preziosi alleati e visitare luoghi suggestivi ma non privi di minacce. L'esperienza, caratterizzata da un impianto narrativo che ricorda molto quello della serie Persona, ci vedrà alle prese con fasi esplorative, attività sociali e pericolosi dungeon pieni di nemici, che potremo affrontare sulla base di un sistema di combattimento derivato dal Press Turn di casa Atlus, dotato di grande spessore e sfaccettature strategiche. Avete letto la nostra recensione di Metaphor: ReFantazio?

Kingdom Come: Deliverance 2 Uno dei migliori giochi dell'anno, nonché un sequel straordinario, Kingdom Come: Deliverance 2 è protagonista della sua seconda promozione in assoluto e tocca anch'esso la cifra più bassa finora su PlayStation Store: 55,99€ anziché 69,99€ per uno sconto del 20% che andrà certamente bene a chi stava già per procedere all'acquisto a prezzo pieno. Henry, il protagonista di Kingdom Come: Deliverance 2 Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Kingdom Come: Deliverance 2, ci troviamo di fronte a un action RPG di grandissimo spessore, capace di portare sullo schermo le atmosfere e i costumi della Boemia medievale mentre riprendiamo le vicende di Henry di Skalig, il giovane fabbro sopravvissuto al massacro della sua famiglia e divenuto un coraggioso cavaliere per vendicarsi dei colpevoli.

Atomfall Prima offerta di sempre per Atomfall, l'action survival firmato Rebellion che ci conduce fra le insidie di un'Inghilterra post-atomica, ispirandosi a eventi reali per disegnare una storia alternativa fatta di zone di quarantena, soldati spietati e culti misteriosi. Grazie agli sconti dei Days of Play, potete portarvi a casa il gioco per 50,99€ anziché 59,99€, approfittando di un risparmio del 15%. Uno degli scenari di Atomfall Troppo poco? Be', dipende dalla vostra voglia di immergervi nell'esperienza che il team inglese ha confezionato, unendo elementi in stile Flalout, S.T.A.L.K.E.R. e Far Cry per mettere insieme un affascinante mix di esplorazione, sopravvivenza e mistero, dotato di un sistema di crafting immediato, tanto loot da recuperare e una progressione semplice e snella: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Atomfall.