Marvel's Deadpool VR è stato annunciato per Meta Quest 3, ma Ryan Reynolds non ci sta

Per il momento Marvel's Deadpool VR non ha ancora una data di uscita ufficiale su Quest Store: sappiamo solo che sarà disponibile nel corso di quest'anno.

Peraltro Ryan cita nel filmato una serie televisiva americana, Doogie Howser , in cui proprio Neil Patrick Harris interpretava il ruolo di un giovanissimo medico, e che è stata trasmessa anche in Italia nei primi anni '90. Qualcuno se la ricorda?

L'attore canadese compare nel divertente video che vedete qui sotto, in cui lo vediamo reagire "molto pacatamente" all'annuncio del gioco in realtà virtuale sviluppato da Twisted Pixel, e soprattutto alla sua sostituzione con Harris.

Marvel's Deadpool VR è stato annunciato per Meta Quest 3 durante il Summer Game Fest di ieri sera, ma a doppiare il personaggio sarà in questo caso Neil Patrick Harris e Ryan Reynolds non l'ha presa bene .

Una reaction che vale più di un trailer

Non c'è dubbio che lo "sfogo" di Reynolds funga a tutti gli effetti come un significativo rinforzo rispetto all'annuncio di Marvel's Deadpool VR, che era passato un po' in sordina fra i tanti giochi presentati durante il Summer Game Fest.

Caratterizzato da una grafica in cel shading che rende molto bene l'idea di un Deadpool a fumetti, il titolo di Twisted Pixel sembra avere le carte in regola per consegnarci un'esperienza action divertente, frenetica e completamente fuori di testa.

Vedremo come andranno le cose al lancio e se magari Marvel's Deadpool VR farà il proprio debutto anche su altre piattaforme.