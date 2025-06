Islanders: New Shores ha una data di uscita, è un gioco che consente di costruire la propria isola

Anche in questo caso si tratta di un city builder , ma particolarmente incentrato sulla costruzione di città costiere, con quello che questa particolarità può comportare in termini di organizzazione delle strutture.

La serie di city builder dallo stile minimalista torna con Islanders: New Shores , un nuovo capitolo presentato con una data di uscita in occasione del Wholesome Direct 2025 e che consente tante nuove possibilità di costruzione all'interno di ambientazioni diverse.

Costruire affascinanti città costiere

Sviluppato da The Station e pubblicato da Coatsink, Islanders: New Shores si presenta come una ulteriore evoluzione della versione precedente, con data di uscita fissata per il 10 luglio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Si tratta di costruire una propria città costiera utilizzando oltre 44 tipi diversi di edifici con funzionalità proprie ed estetiche diverse, all'interno di 6 biomi differenti, in grado di caratterizzare fortemente l'aspetto del nostro insediamento e ponendo diverse sfide all'organizzazione.

Lo stile minimalista consente di concentrarsi soprattutto sugli aspetti contemplativi e riflessivi del city builder, puntando più sull'organizzazione estetica degli insediamenti ma ci sono comunque diverse sfide da affrontare nel cercare di costruire la nostra città costiera dei sogni.