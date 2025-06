Dopo quasi 30 anni, Milano's Odd Job Collection arriva in occidente e si presenta con un trailer

La storia vede la giovane Milano costretta a dover fare qualche lavoretto per racimolare soldi nel corso dell'estate, ma il caos che deriva da questa lodevole iniziativa non è forse quello che si sarebbe aspettata nel mettere in moto l'idea.

Nel corso del Wholesome Direct 2025 è stato annunciato anche l'arrivo di Milano's Odd Job Collection su PC, che riporta sugli schermi un vecchio e bizzarro titolo risalente agli anni 90 e rimasto relegato al mercato giapponese per tutto questo tempo, presentato con un nuovo trailer visibile qui sotto.

I tanti lavori di Milano

Questa premessa pone ovviamente le basi perfette per una raccolta di mini-game in perfetto stile WarioWare, che ci vedono impegnati, nel breve volgere di pochi secondi, in attività alquanto folli e variegate.

Milano deve cimentarsi in brevissime sessioni che spaziano dalla mungitura delle mucche al gestire la cassa di un fast food, dal lavaggio di piatti allo sfornare pane, dalla raccolta di frutta alla consegna della pizza e così via, in una grande raccolta di micro-eventi incentrati su poche ma intense sessioni di gameplay.

Approfittando della nuova attenzione rivolta ai giochi solari e spensierati, in grado di portare un sorriso a tutti, Milano's Odd Job Collection arriva per la prima volta in occidente dopo circa trent'anni, sviluppato da Westone e pubblicato da XSEED.