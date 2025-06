The Berlin Apartment ha un periodo di uscita: è un toccante racconto antologico su un vecchio appartamento

Nel corso del Wholesome Direct 2025 è stato annunciato il periodo di uscita di The Berlin Apartment con un video di presentazione che ha mostrato più nel dettaglio questa particolare produzione di btf e ByteRockers Games, che si presenta come una sorta di racconto antologico in forma di avventura .

Tante storie nello stesso appartamento

Un artigiano tuttofare viene incaricato di ristrutturare un vecchio appartamento nella città di Berlino, in Germania, ma nel corso dei suoi lavori si ritrova a scavare sempre più a fondo nella storia della casa.

I cimeli del passato così scoperti si rivelano essere dei testimoni silenziosi dei precedenti abitanti dell'appartamento, le cui storie si dipanano a partire dagli oggetti riscoperti, mettendo in scena diverse linee narrativa.

A ogni nuovo ritrovamento, il protagonista racconta a sua figlia la storia che si cela dietro l'oggetto scoperto, mettendo in scena un'avventura passata, con i suoi protagonisti e con atmosfere diverse tra loro, ma sempre ambientate tra le stesse quattro mura.

In maniera simile a What Remains of Edith Finch, anche Berlin Apartment costruisce una sorta di racconto antologico a partire dallo stesso appartamento, ma mettendo in scena ogni volta delle storie molto diverse tra loro in termini di soggetto, protagonisti e ambientazione storica.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa fissata, ma è previsto arrivare a novembre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.