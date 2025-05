Un film su Deadpool e gli X-Men è nelle "prime fasi" di ideazione

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Reynolds vorrebbe realizzare un film su Deadpool, ma senza renderlo il protagonista. Al contrario, condividerebbe i riflettori con altri tre o quattro personaggi degli X-Men. Viene spiegato infatti che Reynolds voglia che questi altri personaggi siano al centro della scena per poterli " utilizzare in modi inaspettati ".

Cosa sappiamo del film di Reynolds su Deadpool e gli X-Men

Questo film, che sarebbe separato dal film sugli X-Men a cui sta lavorando lo sceneggiatore di Hunger Games Michael Lesslie, sta seguendo un percorso produttivo simile a quello di Deadpool & Wolverine.

Viene spiegato che Reynolds perché preferisce prima lavorare per lungo tempo alle proprie idee in solitarie, per poi proporle a Marvel. Ovviamente non è detto che la sua idea rimanga invariata. Deadpool & Wolverine era nato inizialmente come un film "road trip" a basso costo.

Inoltre, non è la prima volta che si parla del fatto che Ryan Reynolds sta lavorando a un film "corale" per Deadpool. Questa nuova informazione ci dà però un po' più di contesto sul tipo di avventure che il personaggio potrebbe affrontare.

Per quanto riguarda quali potrebbero essere gli X-Men per questo nuovo film di Deadpool, al momento non è noto. Tuttavia, Deadpool non è nuovo alla collaborazione con gli X-Men e ha già avuto alcuni membri della squadra e dei loro nemici nei suoi film, tra cui Wolverine, Colosso, Sabertooth, Pyro e persino Gambit di Channing Tatum.

