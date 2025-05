Il team di Eve Online chiede il vostro sangue, letteralmente, per un progetto destinato a durare 1000 anni

Alla chiusura dell' EVE Fanfest di quest'anno, il CEO di CCP Games Hilmar Veigar Pétursson è salito sul palco per annunciare una nuova commemorazione per il longevo MMO fantascientifico Eve Online: un poema epico nello stile delle antiche saghe islandesi, scritto su vera pergamena.

Come funziona l'iniziativa Eve Online

No, non sono segretamente un gruppo di vampiri. Si tratta di una promozione a fin di bene, ma anche a fin d'arte.

"Siamo ossessionati da un senso di eternità", ha detto Pétursson. "Si è scoperto che per immagazzinare informazioni, un ottimo modo è prendere il sangue e scrivere sulla pelle di vitello. In Islanda lo facevano già 1.000 anni fa e tali libri sono ancora disponibili".

CCP vuole realizzare così un libro di poesia epica che possa catturare alcuni dei momenti chiave, delle idee e dei temi della storia dei giocatori di EVE. A occuparsene sarà lo scrittore islandese Andri Snær Magnason che si ispirerà a "varie tradizioni" da tutto il mondo con l'aiuto di un "network di poeti".

Quanto prodotto dallo scrittore non sarà messo in vendita, ma ci sarà un certo numero di manoscritti confezionati con uno stile medievale da un esperto. Parliamo di qualcuno che ha lavorato con il Papa (non viene detto quale) e per "l'impero britannico".

Addirittura, il team vuole mettere una copia del manoscritto nel museo isalndese Arnastofnun, a fianco delle saghe islandesi. Non si fermano lì, però, perché il team vuole "metterne uno nelle Piramidi, nella Libreria del congresso o qualcosa del genere, non lo so. Ne verremo a capo poi".

I giocatori riceveranno una versione normale del poema epico, ma quelle speciali saranno realizzate con il sangue dei videogiocatori. Durante i prossimi Fanfest, la Banca del sangue islandese sarà presente all'evento e i giocatori potranno donare il sangue. Il team ne prenderà però un poco da ogni donatore, lo mescolerà e lo userà per la scrittura dei volumi speciali della poesia.

Il prossimo evento Fanfest è atteso per il maggio 2026. Se avrete modo di partecipare, potreste far sì che tra mille anni un frammento del vostro sangue sia ancora in circolazione.