Il futuro iPhone 18 potrebbe saltare un anno, secondo un rumor

Il piano d'uscita di Apple

In base a quanto riportato nelle ultime ore dal portale The Information, i piani della compagnia di Cupertino per il 2026 potrebbero essere ben diversi rispetto agli anni passati, con il modello di iPhone pieghevole (al momento conosciuto come iPhone Fold) a ricoprire il ruolo di protagonista assoluto, accompagnato solamente da due altri modelli.

iPhone 18 (immagine puramente indicativa)

Si parlerebbe infatti del lancio esclusivo dei modelli iPhone 18 Pro (e la variante iPhone 18 Max) e iPhone 18 Air che nel 2026 faranno compagnia all'inedito modello pieghevole, posticipando dunque il modello base alla primavera 2027, probabilmente in concomitanza con il lancio della controparte "entry-level", rappresentata da iPhone 18e. Tra le novità più attese di iPhone 18 Pro ricordiamo la possibile introduzione di un sensore Face ID integrato sotto il display, con un cambiamento di posizione in alto a sinistra per la fotocamera anteriore.