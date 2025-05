One Piece Stagione 2 si mostrerà tra non troppo: Netflix svela la data di una nuova presentazione

Al momento della stesura di questa notizia, ad esempio, la seconda stagione non ha ancora una data di uscita ufficiale .

L'evento Tudum di Netflix si terrà il 31 maggio e promette alcune importanti novità sulla seconda stagione di One Piece .

Le parole dell'attore di Crocodile

In una recente intervista, Joe Manganiello ha parlato del suo lavoro nei panni del leader della Baroque Works, Crocodile, e di come Eiichiro Oda lo abbia aiutato a interpretare il cattivo di One Piece.

"Ci sono cose che non sono state spiegate sul personaggio né nel manga né nell'anime, e ho avuto l'opportunità di parlare con Oda dei miei pensieri sull'origine della sua cicatrice, su come è avvenuta la perdita dell'arto e la sostituzione con l'uncino, sulla sua nuova scelta di professione come proprietario di casinò e boss della mafia piuttosto che pirata".

"Devo dare vita a un personaggio tridimensionale e tutti questi elementi hanno una storia alle spalle. C'è un peso che il personaggio si porta dietro. E allo stesso tempo, ho cercato di portare rispetto ai fan e agli oltre 1300 episodi del cartone animato che i giapponesi e i fan di tutto il mondo amano. Quindi li sto omaggiando anche attraverso la mia performance. Ho scelto il momento giusto. Ed è stato un vero spasso".

Ciò che sappiamo è che One Piece Stagione 2 ha terminato le riprese. La speranza quindi è che non manchi troppo all'uscita e che il lavoro di post-produzione non richieda una quantità di tempo esagerata.