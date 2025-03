Il Marvel Cinematic Universe vuole veramente fare un reboot completo? Un dirigente commenta

Il possibile reboot ha suscitato sia entusiasmo che preoccupazione tra i fan : alcuni lo considerano una nuova opportunità per introdurre nuovi personaggi e vedere qualcosa di nuovo, mentre altri hanno trovato preoccupante l'idea di gettare via quasi due decenni di storia interconnessa dopo tanto impegno nel seguire l'MCU.

Per mesi, tra i fan di Marvel si è speculato sul fatto che Avengers: Secret Wars avrà lo scopo di fare un completo reboot (ovvero un colpo di spugna dell'universo narrativo, per ripartire ignorando tutti i film usciti ad oggi) dell'intero Marvel Cinematic Universe , nel 2027. Queste teorie hanno preso piede sempre di più, soprattutto dopo che sono emersi alcuni report che suggerivano che il presidente dei Marvel Studios - Kevin Feige - aveva presumibilmente confermato questi piani.

Le parole del dirigente Marvel

Un dirigente della Marvel ha però condiviso alcune parole che sembrano suggerire che non accadrà nulla del genere, suggerendo che le teorie sul reboot potrebbero essere molto esagerate. In una recente intervista con Screen Off Script, il produttore Marvel Brad Winderbaum - che supervisiona lo streaming, la televisione e l'animazione per lo studio - ha detto la propria a riguardo, pur ricordando che la decisione spetta a Kevin Feige.

"Non si può davvero fare un reboot completo di qualcosa. È una cosa molto difficile da fare a un universo narrativo vivo e pulsante... ricominciare da zero, a causa di quanto i fan hanno investito nelle storie e a causa dell'amore per le storie che sono ancora in corso", ha spiegato Winderbaum. Ha anche fatto riferimento a precedenti tentativi di reboot nella storia dei fumetti, indicando i risultati contrastanti ottenuti dalla DC con iniziative come Crisis on Infinite Earths e New 52.

Vi è però un altro scenario più probabile. In modo simile a quanto fatto da Doctor Who o Pokémon, è possibile mantenere la continuità narrativa, ma cambiare periodo o luogo, così da proporre tante novità senza precludersi la possibilità di ridare spazio a quanto successo in passato.

