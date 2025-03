Le tessere di ricarica per PS Store di Instant Gaming sono in sconto, in tempo per le 5 promozioni di Sony

Il PlayStation Store, in questo inizio di marzo 2025, sta proponendo tantissimi sconti. Ci sono ben cinque categorie di offerte, tra gli Sconti Folli, l'Offerta del Weekend (che sta per scadere), la Promo della Settimana, il Divertimento Continuo e la sezione dei giochi a meno di 15€. Difficile non trovare nulla che faccia per voi. Se però il prezzo non vi convince appieno, potete aggiungere un po' di risparmio usando gli sconti delle tessere di ricarica per PS Store di Instant Gaming. Ad esempio, potete comprare una Gift Card da 60€ pagando 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato è già quello definitivo, visto che chiaramente sulle tessere di ricarica non si paga l'IVA. Precisiamo che le Gift Card in questione sono valide solo per gli account italiani. Ci sono inoltre vari tagli, ma quello da 60€ ha lo sconto migliore.