Mortal Kombat 1 mostra il gameplay del prossimo personaggio Kameo, Madam Bo

Il publisher Warner Bros. Games e lo sviluppatore NetherRealm Studios hanno pubblicato un nuovo trailer per un nuovo contenuto scaricabile di Mortal Kombat 1 . Parliamo della Kameo Fighter " Madamo Bo ", in uscita il 18 marzo per i possessori dell'espansione Kombat Pack 2 / "Khaos Reigns" e il 25 marzo per tutti gli utenti.

Il video di Madamo Bo in Mortal Kombat 1

Il video rivela una nuova sequenza di gameplay per la ristoratrice della Tea House e alleata del Lin Kuei: potete vedere ad esempio una serie di mosse di supporto e la sua Fatality. La combattente Madam Bo (Kameo) sarà disponibile come aggiornamento dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Kombat 1: Khaos Reigns senza costi aggiuntivi o il 18 marzo tramite acquisto per chi non possiede l'espansione.

La Madam Bo (Kameo Fighter) sarà pubblicata insieme a Terminator T-1000 , l'assassino cibernetico a base di metallo liquido del film Terminator 2: Il giorno del giudizio (1991) con la voce e le sembianze dell'attore Robert Patrick. Il T-1000 si unirà al roster di Mortal Kombat 1 il 18 marzo per i possessori dell'espansione Mortal Kombat 1: Khaos Reigns (che hanno accesso anticipato). Il resto degli utenti potrà acquistarlo a partire dal 25 marzo.

Ricordiamo che Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X | S, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Potete leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 1 qui.