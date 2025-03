Monster Hunter Wilds ha un bug che blocca completamente l'avanzamento: ecco come sapere se lo avete subito

i dettagli sul bug di Monster Hunter Wilds

Il problema deriva dal fatto che, in un numero imprecisato di casi, un PNG fondamentale non appare dove dovrebbe. Per motivi di spoiler, non riveleremo quale personaggio potrebbe non apparire, ma se siete arrivati fino al capitolo 5-3 potete stare tranquilli: questo problema non ha avuto un impatto sulla vostra partita. Se invece non lo avete ancora raggiunto, potreste incontrarlo visto che accade in 5-2. Potreste quindi volere evitare di superare il 5-1 fino all'arrivo della correzione.

Capcom non ha ancora rivelato la causa del problema, ma ha dichiarato di essere al lavoro per trovare una soluzione, come potete vedere nel tweet qui sopra. Non è noto se la patch pubblicata sabato scorso sia la causa di questo problema o se sia presente nella versione non aggiornata del videogioco.

Capcom ha pubblicato quanto segue sui social media: "Cacciatori, stiamo attualmente indagando sul seguente problema. Potrebbero verificarsi casi in cui un NPC non appare, disabilitando la progressione della storia nella Missione Principale: Capitolo 5-2 Un mondo capovolto. Stiamo lavorando su questi problemi e forniremo ulteriori aggiornamenti non appena li avremo". Nel frattempo, perlomeno, Capcom ha confermato di aver risolto un problema con Gemma il fabbro, che aveva problemi con i menù.

Segnaliamo poi che Monster Hunter Wilds include un errore di battitura in un file: correggendo aumenterebbero gli FPS, per i fan.