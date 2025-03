Monster Hunter Wilds include un errore di battitura in un file: correggendo aumenterebbero gli FPS, per i fan

Questa correzione di Monster Hunter Wilds funziona veramente?

Noi non abbiamo fatto test a riguardo, ma PCGamer.com sì e spiega la situazione. Il tutto è nato da un post pubblicato tramite Steam nella giornata di sabato 1 marzo. Viene spiegato in tale sede che nel fil config.ini è presente la parola "Resoltuion", invece di "Resolution". L'idea del giocatore è che correggendo alcuni problemi si risolvono.

Alcuni utenti su Steam hanno affermato che la correzione dell'errore di battitura in questa riga ha aumentato sensibilmente i loro FPS, ma altri hanno detto di non aver notato alcun cambiamento significativo o che il file è tornato alla versione errata dopo aver avviato nuovamente il gioco. PCGamer.com ha fatto delle prove e afferma che in effetti non ci sono differenze sostanziali, confermando anche che l'errore di battitura riappare dopo aver avviato il gioco.

Inoltre, sembra che questo errore di battitura non sia affatto un problema. Gli utenti di Reddit e Steam hanno individuato lo stesso errore di battitura "Resoltuion" nel file eseguibile del gioco, il che significa che il codice nel file di configurazione funziona nonostante la parola sbagliata. Gli errori di battitura si verificano di tanto in tanto nella codifica e a volte i programmatori continuano a fare riferimento a una variabile scritta in modo errato piuttosto che passare al setaccio il codice per correggerla ovunque. Quindi, purtroppo, sembra che questa "correzione" sia un placebo.

